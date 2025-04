- Rodio sam se 14. aprila 1963. godine, što je i datum na koji je potonuo "Titanik", ubio se Majakovski, umrli su Brana Crnčević, Mario Vargas Ljosa i Filip David. Negde u maju 1985. objavio sam svoju prvu knjigu. Bio sam ubeđen nakon toga da će me svi prepoznati na ulici. Stigli smo do broja 97. I danas me ljudi ne prepoznaju. Verujem da ako me nadživi jedna moja pesma ili stih, znaću da trud nije bio uzalud. Najponosniji sam na svoja tri sina i ja nemam briga - rekao je Janković.