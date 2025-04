- Izdvojio bih predstavu u Teatru de la Vil u Parizu devedesetih godina. Posebno mi je žao to što je bilo dogovoreno da oni gostuje na Sterijinom pozorju, a zatim u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, i u Užicu, gde se radnja komada dešava. Ja sam se tome vrlo radovao, ali su nastupile sankcije i to gostovanje je, na moju veliku žalost, stopirano. Dobijam snimke svih tih predstava. U Seulu su "Šopaloviće" igrala dva pozorišta, a izvode se u Tokiju. Ništa ne mogu da razumem, ali pogađam po kretanju glumaca. Radujem se tome. Međutim, nikad se ne mešam u ta izvođenja, pa ni kod nas. Reditelj to radi, hvala bogu, kao da ja ne postojim, jer je to njegovo pravo. Uvek kažem da kad se igra neka od mojih predstava, ja sam uvek na sceni s glumcima - nevidljiv, ali sam tu.