Za vreme najradosnijeg hrišćanskog praznika Uskrsa, Etnografski muzej u Beogradu će raditi po izmenjenom rasporedu. U petak, 18. aprila, muzej će biti otvoren od 10 do 14 časova, dok će u subotu, 19. aprila raditi od 10 do 17 časova. U nedelju na sam Uskrs, muzej neće raditi, dok se u ponedeljak, 21. aprila vraća na uobičajeno radno vreme od 10 do 20 časova.