Deo ekipe koja je radila sinhronizaciju na srpski jezik trenutno najgledanijeg filma širom sveta "Minecrafta" jeste mladi glumac Gavrilo Ivković. Ovaj tinejdžer iz Beograda zaljubio se u glumu još kad mu je bilo sedam godina, igrao je u seriji "Urgentni centar" i predstavi "Godina vrana" , a do kraja godine gledaćemo ga i u filmovima "Hajduk u Beogradu" i "Povratak Žikine dinastije".

- Reditelj Vladimir Marković Looney, koji daje glas glavnom junaku u filmu, montira dva ostvarenja u kojima sam igrao i on me je predložio. Imao je samo nedoumicu da li ja igram Minecraft i da li bih hteo da učestvujem u takvom filmu, međutim, to pitanje smo vrlo brzo i lako rešili, jer Minecraft igram još otkad sam bio mali.