- To je prvi festival u Republici Srpskoj na kom okupljamo sva tamošnja profesionalna pozorišta. Kad sam došao na mesto direktora pozorišta, uz pomoć gradske uprave i ministarstva prosvete i kulture uspeli smo da realizujemo tu ideju. Lepo je da se na kraju pozorišne sezone vidi šta je ko napravio. Uvek uključimo i studente akademije u Banjaluci kroz razne radionice i masterklasove, a posle svake predstave slušamo žive svirke i koncerte. Gradiška će od 17. do 23. maja živeti pozorište i svoju kulturnu renesansu.

- Još od akademije se spremamo za pozorište. Počeo sam da igram predstave već na drugoj godini akademije, ono mi je i prva ljubav i prva kuća. To je najzahtevniji medij za glumačko izražavanje i najbolji trening za glumca.

Bili ste veoma mladi kada ste učestvovali u osnivanju Gradskog pozorišta u Gradiški. Da li je te 2007. to izgledalo kao stvar ambicije ili igre?

- Ima to svojih prednosti i mana. Teško je jer je kultura uvek u zapećku, poslednja na platnom spisku, mrvice koje ostanu prospu se kulturi, što je pogrešan put. I Čerčil je za vreme Drugog svetskog rata, kada su mu predlagali da sredstva za kulturu preusmeri u ministarstvo odbrane, rekao: "Ako nemamo kulturu, šta ćemo da branimo." Nismo svesni da je kultura identitet jednog naroda. I mi smo poznati po svojim glumcima, književnicima...

- Glumac sublimira sve te umetnosti. Kad radi ulogu, mora da bude svestan i rediteljskog i scenarističkog pristupa. Režirao sam u pozorištu, bavim se i produkcijom. Ne radi to glumac zbog materijalnog statusa, već zato što tako može bolje da se izrazi, da bude potpuniji.

- Teško. Poslednjih pet godina mi je turbulentno. Dugo sam u Narodom pozorištu Republike Srpske, gde i danas igram "Zločin i kaznu", "Derviša i smrt"... Nije lako putovati i trčati sa seta u pozorište, ali kad podvučem crtu, vredelo je. Ne postoje prečice u bilo kom poslu. Do rezultata se mora doći teškim, napornim putem.

- Uvek sam hteo da se bavim profesijama koje su bliske glumi, bilo da je to film, pozorište, muzika, književnost. Iz literature crpim energiju i inspiraciju. Od ranog detinjstva sam se hvatao gitare i knjiga, filmova i očigledno je to bilo predodređeno. Tu je i sport kao moja druga velika ljubav. Te dve grane su se sukobljavale da bi se ispostavilo da je ova prema umetnosti imala jači rast i koren.

- Za glumca je, kao i za fudbalera, bitan periferni vid. Moraš da gledaš sa strane i maltene iza sebe, koliko god to zvučalo metafizički. Veoma je bitno da osećaš kad je partner dobar da mu prepustiš igru, ili on tebi. Sve je to timska igra.