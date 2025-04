- Dok smo radili na predstavi i istraživali likove, mnogo smo pričali o pesmi "Wishing You Were Somehow Here Again" kao o ključnom trenutku za njen razvoj. To se dešava u drugom činu, otprilike na polovini, i predstavlja veliki momenat u kome ona pušta sve ono što je držala u sebi nakon očeve smrti. Mnogo tuge, bola, negativnih emocija... U toj pesmi dolazi do trenutka kada odlučuje - moram da nastavim da živim. Ne znači da zaboravlja svog oca, već da ga pušta - i nastavlja dalje. Mislim da tada pronalazi unutrašnju snagu i za mene je to njena prekretnica.