Stihove himne "Bože pravde" napisao je 1872. godine za pozorišnu predstavu "Markova sablja", a komponovao ih je Davorin Jenko. Pesma je ubrzo postala simbol nacionalnog identiteta. Inspirisan je bio "Jututunskom narodnom himnom" Jovana Jovanovića Zmaja . Zbog svoje melodičnosti, ovi Đorđevićevi stihovi su postali državna himna 1882. godine. Od tada pa sve do završetka Drugog svetskog rata, "Bože pravde" biće zvanična himna i Kraljevine Srbije, kasnije i Kraljevine SHS, ali i Kraljevine Jugoslavije. Tek posle Drugog Svetskog rata ona biva zamenjena himnom "Hej Sloveni", a potom je 2006. godine vraćena zvanično u svoje izvorno stanje, kao himna Republike Srbije. Himna jeste bila s vremena na vreme menjana, u zavisnosti od političkih nosioca. Promene su se najčešće ogledale u ubacivanju reči kralj ili izbacivanju te reči, ali su stihovi ostajali suštinski nepromenjeni.



U Novom Sadu izvedeno više od 100 premijera

SNP nije prvobitno bio državna institucija, već je brigu o njemu vodilo Društvo za Srpsko narodno pozorište. Za prvog upravnika izabran je niko drugi nego Jovan Đorđević. Za svoje pozorište preveo je Šilerovu tragediju "Spletka i ljubav", a zanimljivo je da se taj prevod izvodio u Srpskom narodnom pozorištu sve do 1952. godine. Iako je bio na mestu upravnika samo sedam godina, Đorđević je ovom najstarijem srpskom pozorištu podario mnoga dobra. Navodi se da je za tih sedam godina uređivao repertoar i napisao brojne pesme, kao i prevode. Izvedeno je za to vreme više od sto premijera. Upravo taj vid zalaganja, žrtvovanja i ljubavi prema pozorištu prepoznao je i knez Mihailo Obrenović i pozvao Jovana Đorđevića da to isto uradi i u Beogradu. Napravio je posle Narodno pozorište. Danas najveća scena u Srpskom narodnom pozorištu s pravom nosi njegovo ime.