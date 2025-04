Foto: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia, Supplied by LMK / imago stock&people / Profimedia, CineStar Cinemas Srbija

Film Konklava Foto: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia, Supplied by LMK / imago stock&people / Profimedia, CineStar Cinemas Srbija

Kao veoma dobro režiran i zanimljiv triler o tajnom procesu izbora novog pape , realno je očekivati da će gledaoci pretpostaviti da film na donekle dokumentaristički način oslikava ovaj proces vekovima obavijen velom tajne. Ali koliko je to tačno?

„Kardinali će zajedno večerati, okupljaće se u stanovima. Pričaće se: 'ko koga podržava? Da li postoji jasna većina? Da li postoji jasan predvodnik?' To se sve dešava i u stvarnosti."

Ova podeljenost se labavo preslikava na Crkvu koja se bori sa liberalnim i konzervativnim vizijama, ali je politikantstvo verovatno „malo preuveličano“, smatra Kavano. „Kardinali ne spadaju uredno u progresivne i konzervativne tabore ... generalno, to je mnogo više zamršeno.“

I Kavano i Kamingsova su primetili neke netačnosti, kao što je lik kardinala Vinsenta Beniteza (Karlos Diez), meksičkog kardinala koga je papa tajno (in pectore) imenovao za nadbiskupa Kabula pre svoje smrti.

„Ideja da bi kardinal u pektoreu mogao jednostavno da se pojavi na konklavi i kaže: ’Hej, ovde sam da glasam’ – to se zapravo nije moglo dogoditi“, napominje Kamingsova. „Kardinal ne dobija privilegije da bude kardinal sve dok nije javno objavljen kao takav.

Film je tačan da uloga komornika ne diskvalifikuje kardinala da bude izabran za papu, iako je to neuobičajeno. Prema Tajmsu, samo dva komornika su u dosadašnjoj istoriji bila izabrana za papu: Đoakino Peči, kao papa Lav XIII 1878. i Eugenio Pačeli, kao papa Pije XII 1939. godine.

Ali „proceduralno, oni su to ispravno predstavili. Estetika je bila apsolutno zapanjujuća.”

Ako se ostave po strani određene nepreciznosti, Kamingsova ukazuje i na jedan momenat koji je uhvatio neku emotivnu istinu o papskim izborima: kada nadobudni kardinal Belini pita Lorensa kako bi mu bilo papsko ime. Lorens se buni, tvrdeći da nikada nije razmišljao o tome. Ali kasnije, priznaje da bi to bio Džon.

„Svidelo mi se to, jer naravno, svaki kardinal ima na umu papsko ime, i naravno da niko ne kaže da želi da bude papa. Mislim da je tu zaista uhvaćena ljudska strana kardinala“, kaže Kamingsova.

Radoznalost je sasvim ljudska. Ako postoji nešto što je film Konklava sigurno uhvatio, to je nepredvidljivost života, atmosfere i emocionalnost ljudi unutar institucije – ili, kako je to rekao Kavano, „ravnoteže između svečanosti i svetosti i ozbiljnosti onoga što se dešava, i pogrešivosti ljudi koji to rade“.