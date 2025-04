Najpoznatiji svetski mjuzikl “Fantom iz opere” počinje sa prikazivanjem u Beogradu 22. aprila 2025. u rasprodatom Sava centru. Ovaj mjuzikl u svojoj spektakularnoj verziji na engleskom jeziku u narednim danima održava se do 29. aprila 2025. u nekoliko dnevnih i večernjih termina. Ulaznice su dostupne na Ticket Vision prodajnim mestima i onlajn na tickets.rs .

Asistent reditelja, Sofija Mekavoj, izjavila je: “Kristin je srce i duša ove predstave, sve posmatramo kroz njeno iskustvo i put, kroz njen susret i fascinaciju Fantomom. Iskusićemo u ovoj verziji mjuzikla Fantoma koji ima nežnu stranu i koji voli, a Kristin će mu pomoći u tome, tako da i mi kao publika to možemo da doživimo.”

“Fantom iz opere” dolazi u Beograd uz produkciju Broadway Entertainment Group, a publici ga predstavljaju Ticket Vision i Locals Experience, u saradnji sa The Really Useful Group. Više informacija na: www.phantomoftheopera.rs