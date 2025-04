Impresije Prvi utisci o novom "Fantomu iz opere" Glumica Jelena Gavrilović gledala je predstavu i na Brodveju, a naš "Fantom" Dušan Svilar je poručio sledeće

Posebno oduševljenje izazvalo je uživo izvođenje čuvenih numera "The Fantom of the opera", "Angel of music", "Think of me" i "The music of the night ", a prava atrakcija bio je čuveni luster, koji je izazivao neverovatne uzvike tokom scene na kraju prvog dela u kojoj se "razbija"