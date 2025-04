Studijski čarobnjak je bio najpoznatiji po svojoj dugoj radnoj vezi sa britanskim rok legendama grupom Kvin , nakon što je producirao pet njihovih albuma, uključujući A Night at the Opera iz 1975. godine, na kojem je bio vanvremenski klasik Bohemian Rhapsodi.

Rođen je u Londonu 1946. i rano ušao u muziku, već sa 14 godina, kada je u kući Decca Studios radio na albumima Rolingstonsa, Dasti Springfild, Mudi Bluza, bendova The Who, Nazareth, Yes i drugih.

Učestvovao je i u potpisivanju sastava Metallica, Simply Red i 10,000 Maniacs, a kasnije je producirao albume One Way Ticket to Hell… and Back benda The Darkness i Zeitgeist sastava The Smashing Pumpkins.