- Uvek je pravo vreme za početak novog projekta ako je to što radite kvalitetno. S obzirom na to da znam kakav tim je stao iza emisije "Neispričano", onda je datum početka manje važan u odnosu na sadržaj koji ćemo plasirati ovog aprila.

- Naći prave sagovornike je veoma teško. Istražujem stalno ljude koji se nalaze u skrivenim analima savremene istorije, one koji su svoju sudbinu krili misleći da nije vredna pažnje. Tražim one koji su sve što imaju poklonili odbrani naše otadžbine, a niko im nije rekao hvala. Nalazim ljude kojima se sudilo za zločine koje nisu počinili, one koji su bili neutemeljeno proglašeni krivcima za nesreće u kojima nisu učestvovali. Pričam s ljudima koji su čekajući pravdu ostali bez nade i vere u bolje sutra. Ljude tražim po našoj zemlji, Bosni, Hrvatskoj. U svom okruženju. Kad biste samo znali kakve sudbine postoje o kojima ljudi nemaju snage da govore ispred kamere i ja to poštujem.

- Nisam namerno stroga. To je nasleđeno. Moja mama je imala na licu taj "vojnički autoritet", a bila je najduhovitija i najemotivnija žena na svetu koja se stalno smejala. Drugi za mene kažu da sam privatno vrlo duhovita i da na prvi pogled ostavljam utisak arogancije. Žao mi da to čujem, ali to je do oštrih crta lica i malo tvrđe dikcije i tona. Verujte mi da to ne radim namerno, prosto radim ozbiljne teme. Zamislite da o žrtvama u Pojasu Gaze govorim mekano sa poluosmehom na licu.