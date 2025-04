- Aleksandar Đorđević me je planirao za glavnu ulogu. Posle 20 dana me zvao i rekao: "Mali, šta si to zabrljao?" Sve je to deo života. Svaki put ima uspone i padove. Dobio sam poziv da postanem član direkcije Jugoslovenske levice. Pozvao je me je general Stevan Mirković, koji je bio s Mirom Marković jedan od osnivača. Bio sam na sastanku u CK. Njihova odluka je bila da se bavim kulturom. Vrlo je bilo riskantno odbiti tu ponudu. Smogao sam snagu i zahvalio se na pozivu. Kako sam se zahvalio, aktiviran je plan moje potpune eliminacije iz filma i s televizije. Nekoliko glavnih uloga mi je bilo oduzeto. Mislio sam tada da se više neću baviti glumom - rekao je Bajić gostujući na BN televiziji u emisiji "Mat".