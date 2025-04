Među ovogodišnjim najtraženijim RSD izdanjima nalaze se Air – Moon Safari (Deluxe izdanje povodom 25 godina albuma), Blur – The Magic Whip (Ltd. Picture Vinyl), Charli XCX – Number 1 Angel (limitirano reizdanje na crvenom vinilu), Charli XCX & Billie Eilish – Guess (ekskluzivna RSD kolaboracija), Count Basie Orchestra – Best Of The Roulette Years (na zelenom vinilu) i mnoga druga.