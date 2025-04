Ana Ćurčin i grupa Ana & The Changes objavili su treći studijski album "Sabiranje", koji će biti promovisan na koncertu 16. maja u beogradskom klubu "Karmakoma". Ulaznice su u prodaji, a novo izdanje je dostupno na svim digitalnim platformama i Jutjubu, a za sve ljubitelje vinila početkom leta će biti dostupno u ograničenom tiražu i na gramofonskoj ploči.

Tokom deset godina karijere od prvog singla "Cut Loose" (2013) do novog albuma "Sabiranje", Ana je izdala dva studijska albuma, "Sketches of Belonging" (2016) i "Differences" (2019), kompilaciju primenjene muzike "Scene" (2020), EP s pesmama uživo, brojne kompozicije napravljene za video-igre u produkciji studija "Demagog", zajednički album s Markom Nastićem (Amnasti - "It Took me so Long" 2024), a radila je i na muzici za film, televiziju i pozorište.