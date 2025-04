- U žanru trilera to su svakakoJu Nesbe i Den Braun. Nesbe je moj omiljeni pisac i neprikosnoven je kada je reč o psihologizaciji likova, uplitanju emocija u donekle krute okvire ovog žanra. On na jedan neverovatan način ume da podari priči ton i atmosferu. Što se Dena Brauna tiče, on je doveo do savršenstva formu i prezentaciju ovakvih romana. Od njega sam učio kako se postavlja zaplet, gradi tempo i kako se istorija upliće u savremenu fikciju bez preteranog opterećivanja teksta.