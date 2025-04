Slavko Simić je 1970. godine u razgovoru za TV Reviju otkrio da je upravo on uticao na svog mlađeg brata Nikolu da počne da se bavi glumom.

- Verovatno da sam ja uticao na svog mlađeg brata Nikolu. Ja sam od najranijeg detinjstva želeo da postanem glumac. Odlazio sam u pozorište, postao sam član dramske družine, odlazio na probe. Često je sa mnom išao i Nikola. Možda je to uticalo na njega da zavoli glumu - prisetio se tom prilikom Slavko.

- U nižim razredima gimnazije sam lepo slikao, pa sam, u vreme kad je moj brat Slavko bio glumac i profesor glume u Novom Sadu, u istom gradu polagao prijemni ispit za srednju umetničku školu. Ali, on mi je javio da prijemni nisam položio , pa sam završio Akademiju za glumu. Međutim, pre deset godina sam saznao pravu istinu. Slavko mi je pred kraj života, ničim izazvan, preneo pozdrav neke žene koja žali što nisam pošao u umetničku školu, kad sam već "položio prijemni ispit"...

Ništa nisam pitao Slavka, a sve sam razumeo. On je u vreme boravka u Novom Sadu živeo sam. Ja bih mu tu bio samo smetnja. Zato mi je, nesvesno, javio da nisam položio prijemni i tako me iz slikarstva uveo u glumu - rekao je jednom prilikom Nikola.

- Bio je to neki šareni program, dakle zabava, muzika, humor. Konferansu su vodili Predrag Laković i Mića Tomić. Pevala je Lola Novaković... Sećam se i jednog madioničara, a svirao je i orkestar. Tada sam recitovao Čiplićeve "Lubenice". Eh, imali smo veću tremu od mladog regruta koga šalju u prvu bitku. Tada je u Beogradu bilo samo nekoliko desetina televizijskih aparata, ali ipak, bila je to televizija. Prvi put u životu pred njom! To je bilo nešto.