Ova jedinstvena produkcija, koju je do sada imalo privilegiju da vidi više od 20.000 ljudi u Beogradu , oduševljava raskošnom scenografijom, vrhunskom muzičkom produkcijom i izuzetnim glumačkim izvođenjem. Večeri u Sava Centru bile su ispunjene emocijama i ovacijama, a tim “Fantoma” sa radošću deli poslednje trenutke sa domaćom publikom.

“ Fantom iz opere” je daleko najnagrađivaniji mjuzikl Endru Lojd Vebera sa preko 70 prestižnih nagrada, uključujući 4 Olivije i 7 Toni nagrada, a Beograd je imao tu čast da se nađe na listi gradova koji će ova spektaklarna produkcija posetiti na svojoj međunarodnoj turneji. Ovaj mjuzikl je do sada pogledalo više od 160 miliona ljudi širom sveta u čak 46 zemalja i 195 gradova, a izvođen je na čak 18 jezika.

“Fantom iz opere” je u Beograd došao u produkciji Broadway Entertainment Group-a, a publici ga je predstavio Ticket Vision i Locals Experience, u saradnji sa The Really Useful Group, a kako gospođa Nataša Šošević, direktorka Ticket Vision-a navodi: