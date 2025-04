Nakon brzo rasprodate premijere predstave “Dobro sam ispala, šta mi fali” Hristine Popović, zakazana je repriza, i to u mts dvorani za 26.maj. I za to izvođenje vlada veliko intereovanje, zbog čega je glumica srećna, ali ujedno i pod pritiskom odgovornosti jer po prvi put, nakon toliko godina glumačkog rada, izlazi pred publiku sama.Predstaviće autobiografski komedi šou u kom igra najzahtevniju ulogu do sada: sebe.