- Postao sam ujak. To je najveći događaj za našu porodicu, koji smo dugo čekali. Lenka je stigla i odmah postala miljenica. A ponosna je i ona na mene. Gleda me na televiziji i prepoznaje, pa se oglašava kad god me vidi, kao da hoće nešto da mi replicira - rekao je Dačić, a prenosi "Hello".