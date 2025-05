- Predstava je moj diplomski rad, ali smo želeli da se igra i kasnije i da dobije krov nad glavom, to jest kuću u kojoj će se stalno igrati. Smatram da je za mlade umetnike važno da budu što zastupljeniji na sceni i da imaju prilike da ih neko vidi i prepozna njihov trud i rad. Student sam Akademije umetnosti u Novom Sad, kao i većina autorskog tima, odlučili smo se da to bude Srpsko narodno pozorište i Kamerna scena upravo zbog tematike komada i intimnosti koju on nosi sa sobom - kaže za Kurir Vladimir Beljić.