Otac se pravio da se to nije desilo, a majka i ja bili smo ubeđeni da smo to od njega uspešno sakrili. Tako sam stigao i do prve kafane. Otac je mislio da ne pušim, sve dok me nije video u Dubrovniku, na Stradunu, u kafiću „Maskeron“, sa čašom bevande u ruci i cigaretom u ustima. Maltene je otrčao kući i rekao majci: „Sin ti i pije i puši.“ Cigaretu posle nikada nisam zapalio pred njim iz nekog respekta ili nelagodnosti, iako se on nije protivio - ispričao je reditelj.