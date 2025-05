On tokom pripreme svoje uloge nije gledao kultni film sa Milenom Dravić, Radetom Šerbedžijom i Ljubišom Samardžićem.

- Moje je pravilo da ne gledam film kad igram taj komad. Kad je neko dobro uradio ulogu, može to da vas povuče. Tekst Ive Brešana me je mnogo podsetio na Nušića. Ovde nisu Srbi, već Dalmatinci, a imaju sličan mentalitet. Kod nas je sve isto već 200 godina. To smo mi i nećemo se promeniti - zapaža glumac.