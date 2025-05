Ljubav posle razvoda: Više od tri decenije sa Dušanom Bulajićem

Za razliku od dinamične veze sa Radetom, odnos sa Dušanom bio je povučen i nežan. Iako su oboje bili članovi Narodnog pozorišta u Beogradu, svoj privatni život su brižljivo čuvali. Do kraja života, mnogi su Oliveru nastavili da vezuju za Markovića, ne znajući da je decenijama bila u srećnom braku sa Bulajićem.

Ljubavni trougao o kome se malo znalo

– Duško Bulajić, bio je muž Olivere Marković. To je moja najveća ljubav, mi smo bili dve godine. S njim sam igrala i u Nišu i drugde. U Nišu, kad smo imali prvi angažman, već se zaljubio u mene. To je bilo posle muža, a mi nismo bili u braku – ispričala je Žiža svojevremeno.

- On se posle oženio Oliverom Marković. Ne pitaj. Ona je znala za mene, da je on mene voleo. Još iz Niša me je voleo, a u Beogradu smo se spojili.