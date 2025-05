Marko Baljkas je rođen 1990. u Šibeniku (Hrvatska), odakle se sa porodicom nakon izbijanja rata u Hrvatskoj seli za Beograd. U prestonici Srbije se školuje i godinama uspešno radi kao novinar. Godine 2016. pokreće kulturni portal Gledište, koji je i dan-danas aktivan. Pred nama je sada njegova prva knjiga, i to zbirka "Iz delova" , o čijem nastanku govori za Kurir.

- Otkad sam počeo da pišem, a tome ima nekih desetak godina, izabrao sam formu kratkih pesama, što je ostalo do danas kao način na koji se izražavam i na koji mislim da ću ostaviti najbolju poruku. Inspiracija koja mi je dolazila uvek se nekako javljala u stihovima koji su kasnije bili polazna tačka u nastajanju pesama. Glavna odlika ovog dela jeste da je to zapravo neki moj autoportret, odnosno osvrt na svet koji me okružuje.