- Nemam. Tu je samo pozitivna trema. Vredno smo radili i tokom praznika. Uspeh ove priče je potvrđen pre više od 50 godina. Radimo jedan čvrst i interesantan tekst koji je i te kako aktuelan i danas. Moj junak želi da pokrene revoluciju i veruje u tu ideologiju. Međutim, kako vreme prolazi, zapravo u tom trećem delu on, u stvari, shvata da nije pobednik, nego gubitnik. Iako je u političkom smislu pobednik, u moralnom i ljudskom je najveći gubitnik.

- Ne postoji ovde glavna uloga. Glavni junak ove predstave je ta Gradina i ljudi koji tamo žive. Radimo nas dvojica prvi put, ali se poznajemo dugo. On je jedan veoma obrazovan i divan čovek. Voli glumce i zna kako da ih vodi . Više od tri godine se samo bavio ovim tekstom. Sjajno je priču uklopio i mladi dramaturg Đorđe Kosić .

- Nisam siguran, jer je to jedno specifično zanimanje.

Radonjić u društvu supruge

- I glumci i umetnici su neka vrsta ogledala realnosti i stvarnosti u kojoj živimo. I svaka predstava mora da bude vrsta kritike društva. Mi sada možemo da kažemo da je Nušić naš najveći dramski pisac koji je pisao komedije. One su nadživele svako vreme, ali s druge strane, to su tragedije ako ih tumačimo. Tim karakterima i odnosima savršeno je oslikan naš mentalitet i tu zapravo ništa nije smešno. To je tragikomično. Veliki pisac je, recimo, i Duško Kovačević i zato je uloga glumca i umetnika upravo u tome da uvek bude neka vrsta kritike i ogledalo društva.