- Ima mnogo pesama za koje nismo znali da li će da prođu ili ne. Neke za koje smo mislili da će biti veliki hitovi nisu prošle onako kako smo zamislili, a neke za koje smo mislili da će biti komplikovane za publiku ispale su veliki hitovi. Ko je mogao da pretpostavi da će pesma o Pišonji i Žugi , koja traje skoro sedam minuta, postati veliki hit?! Nemam neku posebnu pesmu za koju mogu da kažem da je ne kontam. Jednostavno, pesme su same od sebe dobijale svoj život i nastavile da žive bez nas. One su nas i vratile nazad na scenu. Glavnina opusa Zabranjenog pušenja zaživela je među publikom tek kada smo se mi raspali.

- Kada su me pozvali iz Doma omladine da mojim nastupom obeležimo Dan pobede nad fašizmom, znao sam da to ne može da bude običan koncert. Razmišljajući o formi, shvatio sam da skoro svaka pesma Zabranjenog pušenja ima uporište u nekom istorijskom događaju ili barem istorijskom kontekstu. To me je inspirisalo da pokušamo da napravimo multimedijalno putovanje kroz godine posle pada fašizma, pomoću pesama Pušenja. Zaista je uzbudljivo šta nam se sve to događalo od trenutka kada je sovjetski vojnik zakačio crvenu zastavu na zgradu Rajhstaga, pa do danas.