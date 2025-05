Nakon spektakularnog uspeha i rasprodatih nastupa na turneji "We Are Not The Same"

svetski poznati muzički dvojac iz Norveške Marcus & Martinus kreće na novu veliku evropsku turneju početkom 2026. godine u sklopu koje će posetiti i Srbiju! Marcus & Martinus se vraćaju u Beograd 28. januara 2026. kada će nastupiti u Malom Hangaru!