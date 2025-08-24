Slušaj vest

Legandarna Milena Dravić na svoj put karijere zakoračila je sa samo 19 godina i to debitujući u filmu "Vrata ostaju otvorena", davne 1959 godine. Od tog trenutka njena karijera vrtoglavom brzinom išla je ka vrhu, a na tronu svog uspeha sedela je sve do njene smrti, 14. oktobra 2018. godine.

U mnogobrojnim intervjuima, Milena Dravić često je govorila o izazovima sa kojima se borila tokom svoje 60 godina duge karijere, a svojevremeno je sa javnosti podelila kako je za nju izgledalo snimanje scene sa bebom u naručju.

- Nisam ni bila svesna koliko su sve te ludosti pred kamerom bile opasne, ali nisam jedina koja danas plaća cenu svojim zdravljem. Pamtim scene u kojima sam zaleđena ležala na površini Dunava jer nisam mogla ni da potonem - iskrena je bila Milena pa nastavila:

- U jednom filmu nosila sam bebu u naručju i pela se uz strmu stenu dok se oko mene odronjavalo kamenje. Ni sad ne znam kojom sam natčovečanskom snagom uspela da stignem do cilja. Nije tako redak slučaj bio ni to da su me zimi, dok bismo snimali letnje scene, polivali ledenom vodom.

Podsetimo, legende srpskog glumišta Milena Dravić i Dragan Gaga Nikolić bili su jedno drugom najveća podrška i oslonac, a na ljubavi su im zavideli mnogi. Njihova nestvarna ljubav bila je za pamćenje, ali želju da dobiju dete nikad sebi nisu uspeli da ispune.

Iako se Milena udavala tri puta, Dragan je bio ljubav njenog života. U braku su proveli preko 40 godina, a kako su istrajali svojevremeno je obelodanio Gaga Nikolić.

- Teško je to opisati, ali mislim da je sve u granicama normale. Kao i u svakom braku, bilo je trzavica i svađa, kao i lepih trenutaka. Ne znam da li je olakšavajuća ili otežavajuća okolnost što se oboje bavimo ovim poslom, pa smo često bili razdvojeni. Ona bi snimala na jednom, a ja na drugom mestu tako da smo imali prilike da se uželimo jedno drugog. To što se bavimo istim poslom ponekad može da bude i minus, ali mi smo uspevali sve to da prebrodimo - ispričao je tada Gaga.

Nisu mogli da imaju decu

Iako dece nisu imali, njihova rođaka Iva bila je njihov centar sveta.

- Biti roditelj je jedno iskustvo i nešto što je potrebno svakom živom biću zbog nastanka vrste. Smatram da je to što nemamo decu veliki nedostatak, ne mana, ali jednostavno je tako. To nam daje šansu da svu decu gledamo kao svoju. Mi imamo našu malu nećaku Ivu, koja ima pet i po godina. Ona nam je nadoknadila sve ono što mi nismo imali i oko nje se okreće ceo naš svet - iskren je bio Nikolić jednom prilikom, a Milena se nadovezala:

- Dragan i ja nemamo dece, ali smo celog života porodica. Kao što smo oboje vezani za naše porodice. Oboje obožavamo našu unuku, unuku mog brata, i oboje smo veoma brižni prema najbližima.

