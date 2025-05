- Ja sam zapravo video da u muzičkom teatru, kako se uzbuđenje ostvaruje u momentu kada glumac više rečima ne može da izrazi šta oseća, on kreće od radosti ili od muke ili od uzbuđenja da peva. I da je to jedan efekat, da je to jedna formula koja publiku dovodi do suza i do onako jednog visokog uzbuđenja i ne samo publiku nego i izvođača. Ja sam shvatio da ja imam jedan prostor pred filmskom kamerom, jedan prostor na televiziji, jedan prostor na pozorišnim daskama, a drugi prostor uz klavir ili simfonijski orkestar. I shvatio sam da postoji jedan međuprostor koji može sve to da objedini i to je zapravo Naše veče. I mislim da je upravo to tajna ovog, ajde kažem, autorskog projekta, ove ideje. Volim da kažem pred publikom da je najveći kompliment za jednog pevača kada on peva na sceni, da cela dvorana peva u glas sa njim. Za jednog glumca najveći kompliment je kada on govori na sceni da je u dvorani potpuna tišina. E pa, na Našoj večeri je ta tišina i to gromo glasno pevanje i to je jedna dinamika koja je za mene potpuno neverovatna.