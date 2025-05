- Od prvog trenutka bila mi je veoma bliska. Ona nije samo vešta u svom poslu, već nosi sa sobom nežnost i upornost, koje su me duboko dirnule. Privukla me je njena kompleksnost, borba da održi profesionalizam u okruženju u kojem emocije često kuljaju. A sam koncept serije, gde je kruzer poput plutajućeg grada punog tajni, bio mi je vrlo intrigantan.

- Kao na neverovatno iskustvo, ne samo zato što je promenio tok mog života, već i zato što me je naučio važnosti pripovedanja. Naučio me je koliko priče koje pričamo mogu promeniti svet kako za publiku, tako i za nas umetnike. I dan-danas kada sretnem ljude koji su gledali ovaj mjuzikl, osetim na koji način ih je promenio, i to ne prestaje da me oduševljava.