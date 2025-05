Ćutolog

- Zoran je bio jedan remorker, a mi smo bili ti koji smo za tim tegljačem išli. Zoran nije bio čovek kojeg ste videli na sceni. Privatno je bio mizantrop. Veoma povučen, nije hteo da rasipa taj svoj duh, verovatno je sve to čuvao za scenu, koja mu je značila ceo život. To je ono što je obeležilo Atelje. On je u stvari znak Ateljea 212 i to je nešto što u našoj duši i našim srcima ostaje dok smo živi - ovako je o svom kolegi priča glumica.