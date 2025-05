Bijenale arhitekture u Veneciji otvoreno je za publiku proteklog vikenda. Projekat Srbije "Rasplitanje: Novi prostori / Unraveling: New Spaces" dobio je sjajne kritike, ali ostao je bez nagrade. Članovi autorskog tima su arhitekte Davor Ereš, Jelena Mitrović i Igor Pantić, zatim Sonja Krstić i Ivana Najdanović, zadužene za dizajn tekstilne strukture, i Petar Laušević, inženjer kinetike i energetskog napajanja. Komesar izložbe je dr Stevan Martinović, a kustos dr arh. Slobodan Jović, koji mogu biti zadovoljni. Zlatnog lava za najbolji nacionalni paviljon dobio je Bahrein za izložbu "Heatwave", a specijalna priznanja, među ukupno 66 nacionalnih učesnika, dodeljena su Vatikanu za projekat "Opera aperta" i Velikoj Britaniji za "GBR: Geology of Britannic Repair".

Bijenale arhitekture u Veneciji rad Srbije



Nagrađeni projekat "Calculating Empires: A Genealogy of Technology and Power Since 1500" čini vidljivom inače nevidiljivu genealogiju i zajedničku evoluciju tehnologije i vlasti, ne samo u prostoru već i u vremenu, naveo je predsednik žirija Hans Ulrih Obrist, uticajni švajcarski kustos, kritičar i istoričar umetnosti, umetnički direktor Serpentine galerije u Londonu.

Zlatni lav na centralnoj izložbi dodeljen je američkom studiju Diller Scofidio + Renfro za projekat "Canal Café", a osim Srebrnog lava za Jolera i Kejt Kroford za "obećavajuće učešće", dodeljena su i dva specijalna priznanja autorima projekata "Alternative Urbanism: The Self-Organized Markets of Lagos" (Tosin Oshinowo, Oshinowo Studio) i "Elephant Chapel" (Boonserm Premthada).