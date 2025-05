- Nedugo nakon što je ustao, rekao mi je da mu se vrti u glavi. Pitala sam ga da li ga negde steže ili boli nešto, aludirajući na neke srčane probleme, kaže ništa. I zamolio me je da mu masiram vrat, jer ga tu boli. Nekoliko sati nakon toga sedeli smo jedan pored drugog, časkali, smejali se. Čitala sam mu nešto. Počeo je da teško diše i kao da se guši, ali on je tako voleo da glumi, te sam mislila da se šali kao što je to radio svaki put. Komičar je, te je to bila njegova svakodnevica da se šali sa nama. Kažem mu: “Nemoj da se zezaš i da glumiš”, ali to se nastavilo - rekla je supruga Petrućija, koja je otkrila da ni u jednom momentu nije glumio, već da se u tim momentima borio za vazduh.