Poslednji aplauz

Komemoracija je završena rečenicom Erola Kadića "Bila su to divna vremena".

Aljoša Vučković pročitao pesmu Erola Kadića

Tuku me i vole

Govor Aleksandra Srećkovića Kubure

- Dragi naš Eki. Ećko dećko, kako smo ga nazivali još tamo od početaka predstave "Kneginja od Foli Beržera", ranih 90-ih, kada sam ga ja i upoznao. I zaista je Erol do samog svog, preranog, telesnog kraja bio baš to. Dečko. Večno radoznali dečak zasenjujuće energije, razdraganosti i radosti. Ne mogu da u svojem sećanju nađem ijednu sliku Erola bez njegovog maramčeta oko vrata, natopljenog mirisom nekog fino skrojenog parfema, bez naočara, lenonki, nataknutih visoko na koren nosa, bez šiški koje nonšarlantno padaju preko čela i pre svega bez njegovog čuvenog osmeha, osmeha koji ga je pratio neprestano, svih godina našeg poznanstva. Zaista ne mogu. Nemam nijednu uspomenu na njega, a imam ih mnogo, u kojoj on nije nezaustavljivo brz u nestrpljivosti da radost trenutka koji ga očekuje što pre počne, da li je u pitanju proba, igranje predstave, ulazak u kadar ili pripremanje hrane ili svirka u bifeu ili nekoj kafani.