- Zaista se ne sećam, davno je to bilo. Moram biti iskren da u početku nisam bio oduševljen tom ulogom. Razmišljao sam da li da je uopšte prihvatim. Nisam u toj ulozi video glumački izazov. Iz ove perspektive sam možda i pogrešio. Međutim, kako se ispostavilo, ljudi su me tada prepoznavali po ulozi Zazinog momka. To mi je bio spas kada bih imao neki problem sa policajcima. "Srećni ljudi" se deveti put repriziraju, moja uloga još uvek nije stigla na red. U srećanju mi je ostalo lepo druženje sa pokojnim Danilom Lazovićem i Katarinom VIćentijević. Dan danas mi je žao što nas je Danilo prerano napustio. Katarinu i mene su glumački putevi odveli na dve različite strane, pa skoro i nemamo kontakt. Sve su to sada lepe uspomene - kaže Lepomir.