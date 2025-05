DOBkast je kreiran sa ciljem da publici predstavi ličnosti koje stoje iza nekih od najuspešnijih karijera na našim prostorima i pruži moguće odgovore na pitanja poput onih kako kreativnost i talenat pretočiti u profesiju i šta to znači u praksi, kako trasirati svoj put do uspeha, da li od umetnosti zaista može da se živi, koliko je težak put do cilja…

„Dom omladine Beograda uvek je išao u korak sa vremenom, sa ciljem da pruži kvalitetan, relevantan i aktuelan programski sadržaj. Šireći svoju aktivnost na nove medije, u predstojećem periodu razvijamo produkciju podkasta kao novu oblast rada, sa namerom da utemeljimo još jedan vid bavljenja kreativnošću koja je usmerena na mlade. Iskustva naših sagovornika, značajnih ličnosti iz najrazličitijih domena – od muzičara i filmskih autora, preko pisaca, do naučnika i istraživača, mogu biti dragoceno usmerenje za mlade ljude koji traže način da izraze sopstvenu kreativnost, pronađu svoje mesto na sceni i ostvare se u profesionalnom, ali i ličnom smislu. Kao ustanova kulture i obrazovanja, koja preko šest decenija postavlja i neguje prave vrednosti kroz organizaciju programa, svoju misiju sada širimo i u formi koja je mladima bliska i lako dostupna. Naš podkast biće svojevrsni vid profesionalne edukacije iz prve ruke, kroz životna isustva ostvarenih umetnika i profesionalaca. Nadamo se da će ove zanimljive i korisne priče naći svoj put do široke publike i biti podsticaj za neke buduće uspešne stvaraoce.“, poručuje Andrija Bojanić, direktor Doma omladine Beograda.

Prvi gost podkasta Doma omladine Beograda je Nenad Zlatanović, lider sastava Texas Flood. Poznati beogradski gitarista i pevač, spada u najbolje domaće predstavnike bluz scene. Grupa je osnovana 2006. godine, 2009. je objavila debi album „Grinnin’ In Your Face“, a i iste godine nastupila pre slavnih ZZ Top u Beogradskoj Areni. Nastavili su 2019. sa pločom obrada „Tražim ljude kao ja…“, da bi prošle godine objavili „Live at Dom omladine“, zapis sa koncerta održanog upravo u našoj kulturnoj ustanovi. No, izuzetno je zanimljiv fenomen to što Nenad Zlatanović, kao solo muzičar i sa bendom, svake godine beleži ogroman broj nastupa, što je nesvakidašnje postignuće u našim okvirima i nedostižan primer za mnoge. Kako to uspeva, na koji način gradi svoju karijeru, čega se sve odriče, a šta dobija? Kako izgleda svakodnevni život našeg popularnog muzičara? O svemu tome, i mnogo čemu drugom, biće reči u prvoj epizodi DOBkasta, koja će biti objavljena naredne nedelje!