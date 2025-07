- Meni je žao što se on i ja nismo bolje upoznali. Poznavali smo se, šalili smo se, on na moj, ja na njegov račun. Uvek sam se radovao kada ga sretnem. Čuli smo se na manje od nedelju dana pre nego što je preminuo. Taj razgovor me je posebno dirnuo. Kada sam čuo da je bolestan i da je u ozbiljnom zdravstvenom stanju pozvao sam ga telefonom - započeo je Pele i dodao da je Glogovac tada zvučao kao da ne vodi borbu sa opakom bolesti.

- Rekao sam mu – ajde nemoj da se foliraš, šta se izležavaš. Ti si Glogovac, ti si glog, jak, žilav… nemoj tu da mi se maziš. Primetio sam u njegovom glasu nešto. To je ono kad neko napravi pauzu, a vi imate osećaj da su mu krenule suze. To mi je ostalo u sećanju, zapamtio sam taj momenat. Kao da je preispitivao sebe. A nije bilo potrebe, on je bio čista duša, bio je dobar čovek. Velika glimačka pojava i zaista dobar čovek. Koliko je malo dobrih ljudi, je l’ da? On je bio poseban u svakom smislu, i kao čovek i kao umetnik. Tako vam je to, po pravilu dobri ljudi odlaze pre nekih drugih ljudi. Ali, ostaje sećanje - kazao je tada Pele za „Balkan info“.