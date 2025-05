- Brat i ja smo do 29. decembra prošle godine, kada je mama preminula, držani kao malo vode na dlanu. Imali smo tu privilegiju da ceo život budemo ušuškani u ljubavi naših roditelja. Ne prođe dan a da ne poželim da pozovem majku telefonom i pitam je kako je ili da se požalim ocu da me boli krajnik i pitam ga za savet kako da se lečim. Ima istine u onim rečima da ljudi i kada odu ostaju tu, sa nama. Ja to osećam na svojoj sudbini – ispričao je glumac u emisiji "Agape" i otkrio kako je detinjstvo proveo u malenom stanu od 9 kvadrata u kom su porodično živeli do njegove osme godine.