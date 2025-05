O važnosti potpisanog Ugovora i o kolektivnom sećanju kao javnom i uzvišenom činu govorio je bibliotekar savetnik Bogdan Trifunović. On je istakao da je Čačak dobio kulturni spomenik od najvišeg značaja – biblioteku, muzej i galeriju u jednoj celini. „Verujem da bi Branko V. Radičević danas bio zadovoljan što je porodica donela odluku da legat pokloni i preda na čuvanje njegovom zavičaju, i to Gradskoj biblioteci Vladislav Petković Dis, što je vrlo simboličan gest prema Branku kao jednom od inicijatora podizanja spomenika Disu i pokretača Disovog prolećaˮ, naglasio je Trufunović.

O tome šta je sve prošao od dečačkih, pa do onih dana kada je iz Čačka uskom prugom preko Šargana stigao do Sarajeva, potom i do Beograda, redakcija čuvenih časopisa i boemskih krugova, bogate prepiske koju je vodio sa prijateljima iz sveta, brižljivo proučava i slaže na police sećanja bibliotekar savetnik Olivera Nedeljković. Ona je u nadahnutom govoru, između ostalog, kazala: „Radičević će se, uprkos svemu, u zavičaj neprestano vraćati. Raskošnom snagom i darom podupiraće one zamisli koje će kao kakve koordinate njegovu i našu najvišu tačku sveta, učiniti jasno vidljivom. Budućem radu na zaštiti, predstavljanju i publikovanju njegove zaostavštine pristupamo ne samo sa osećanjem dužnosti, već sa neizmernim ponosom i još dubljom zahvalnošću. I pozivamo vas da nam budete saputnici, da zajedno zakoračimo u novi vek Branka V. Radičevića, pitajući se: ima li vrednijeg zaveštanja od jasno, plavom bojom, izvučene linije koju samo treba da sledimo?ˮ