Foto: Fresh Cravings / MEGA / The Mega

Kako je došlo do ideje da napravite emisiju "U potrazi za Meksikom"?

- Imali smo jedno snimanje u Oahaki, planinskom selu, gde su nam domaćice pripremile sos mole, star više od sto godina. To nije samo jelo, to je istorija u tanjiru. Setila sam se svoje bake i koliko emocija može da stane u jednu činiju. Suze su mi išle same od sebe. Neke arome pokrenu u tebi čitav život.