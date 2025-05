U Velikoj većnici je na programu Betovenov peti koncert za klavir, Carski koncert, za koji mlada umetnica Sara kaže za Kurir, da je to grandiozno delo, hrabro, puno kontrasta i emocija i da jedva čeka da sve to podeli s publikom, na način kako ona proživljava takvu muziku.

„Moj cilj je da nastavim svoj umetnički put na Kraljevskom konzervatorijumu u Briselu, u Belgiji. Planiram da svoj život posvetim klasičnoj muzici, kao koncertni pijanista. Meni je izazov bio što sam u muzici, gotovo svake epohe, našla fascinantne autore, umetnike koji su probudili u meni želju da i sama stvaram nešto u muzici. Volim baroknu muziku, klasicizam, romantizam, a volela bih da se upustim i u savremene muzičke pravce i tokove, poput džeza, uz klavir. Želim da u sve budem upućena, iz svih muzičkih oblasti, kako bih na sceni mogla da izrazim sebe i svoj stav i to prenesem publici“, kaže za Kurir mlada umetnica iz Subotice.

Sara Jović ističe, da neizmerno voli klasičnu muziku, ali dela Betovena je fasciniraju. Na pitanje, zar nije u njenoj životnoj dobi kompozitor takvog formata pretežak za izvođenje, Sara reaguje odrečno, tvrdnjom da je taj veliki umetnik svoja dela stvarao do perfekcionizma, koji je njoj mera kreativnosti i originalnosti.

„Kako sviram neku kompoziciju, tako se vežem i za kompozitora, postaje mi sve draži i bliži. Betoven je i kao mlad objavljivao svoje muzičke opuse tek kada ih je doveo do perfekcionizma i to mi je posebno interesantno, kao i realnost kojom su protkana njegova dela, a želeo je tako „ljudski“ da ih pokaže. On je stvarao na prelazu, baš na prekretnici između klasicizma i romantizma i u tome sam našla protkanu realnost u njegovim delima“, ističe Sara Jović za Kurir.