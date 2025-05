Norvežanin Ju Nesbe , jedan od najpoznatijih svetskih pisaca trilera, bio je juče specijalni gost prvog beogradskog Triler festa . On je u Srbiji predstavio svoj najnoviji roman "Minesota", koji je objavila "Laguna". Za Kurir, pred druženje s fanovima, u ekskluzivnom intervjuu govori ne samo o novom plodu svog rada već i o utiscima koje je Beograd ostavio na njega.

- Prvo što mi je ostavilo utisak jeste da tada nije bilo previše stranih turista. Barem mi nismo primetili nikoga sem nas. Tu noć stigli smo do jednog malog mesta blizu Beograda i sa sobom smo imali samo putničke čekove, a ne i gotovinu. Kada smo došli do hostela, obratili smo se gospodinu za pultom i ispričali da ne postoji mogućnost da sad odemo do banke i unovčimo čekove. Pozvao je svog šefa koji je samo zbog nas napustio svoju toplu kupku, obrisao se na brzinu, navukao neku košulju, otvorio blagajnu i bez problema nam unovčio čekove. Pomislio sam tada da li je ovo stvarnost. I moram priznati, teško je ne zaljubiti se u Srbiju koja ima takve šefove (smeh).