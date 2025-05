- On je čovek sirove snage, ali mekog srca. Kostolomac zabavlja druge. Opisao bih ga kao toplog džina.

U seriji je vašu ulogu igrao Slobodan Boba Đurović. Koliko vam je to bio teret u građenju lika?

- U Zrenjaninu sam proveo sedam divnih godina. Zavoleo sam to pozorište i te ljude. I dalje tamo igram neke predstave. Dosta godina živim u Beogradu i bilo je logično da dođem u BDP. Velika pozorišta pružaju bolje mogućnosti i radite s različitim ljudima. Zrenjanin će uvek ostati važan deo moje karijere. Trudim se da pratim neki svoj put.

- Lekari tu seriju posmatraju drugim očima. Nikad ne bih mogao da budem doktor. Brat me često ismeva nakon te uloge. Otišao sam jednom kod njega na ortopediju i sve sestre su me oslovljavale sa doktore i molile da napravimo zajedničku fotografiju. Onda se moj brat pita da li je moguće da on 15 godina uči, a da ja samo posle jedne snimljene serije dođem na pregled i postanem "doktor" (smeh).