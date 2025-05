- Imao sam deset godina kad je Tito umro, ali se vrlo živo sećam tog perioda i sećam se te atmosfere, ja sam je tada doživljavao, i tada i malo kasnije, još dok je postojao taj talas odnosa prema njemu, prema nasleđu socijalizma. Sećam se ideološke atmosfere u kojoj se to doživljavalo, međutim ovde se sada bavimo onim što se dešavalo iznutra, pogotovo taj fenomen naše granične pozicije, koja nam je takva kroz čitavu istoriju, dakle između Istoka i Zapada. Pratićemo kako je to izgledalo biti između, u vreme kad je on bio čovek koji je o tom "između" odlučivao, i kad je Jugoslavija bila neki subjekt na međunarodnoj sceni - kaže glumac Nebojša Dugalić.