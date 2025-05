Predstava je nastala po ideji pisca Kerberove biografije, Miloša Petkovića.

U Narodnom pozorištu u Nišu počele su probe na mjuziklu "Nebo je malo za sve" koji govori o atmosferi u Nišu od osamdesetih godina prošlog veka do savremenih dana, a sve prožeto ljubavnom pričom i rokenrolom najpoznatije niške grupe "Kerber".

Mjuzikl „Nebo je malo za sve“ nastao je po ideji pisca Kerberove biografije, Miloša Petkovića. Dramski tekst napisao je Aleksandar Mihailović, a reditelj predstave je Aleksandar Marinković. Deo autorskog tima čini i frontmen grupe Kerber Goran Šepa Gale.

Probi kojoj su prisustvovali novinari su bili i članovi grupe ,,Kerber", kompletan autorski tim, svi glumci iz predstave i svi saradnici kao što su đaci Gimnazije "Stevan Sremac" iz audio vuizuelnog odseka.

- Naša inspiracija je bila grupa "Kerber" i tu važnu ulogu u predstavi igra i sam naš grad, Niš. Priča koju pričamo je jedna ljubavna priča u jednom vremenu osamdesetih godina, a koga se s nostalgijom sećamo. To je jedna ljubavna, nostalgična priča gde su songovi najpoznatije pesme "Kerbera". Sećamo se kroz predstavu kako smo vikendom čekali najpoznatije jugoslovenske bendove da sviraju za sve, a onda zalazimo u teške devedesete - rekao je reditelj Marinković.

"Kerber" je inače nedavno dobio nagradu za najbolji koncertni sastav u našoj zemlji. Pevač i lider ove grupe, Goran Šepa poznatiji kao Gale kaže da se već godinu dana priprema ova predstava.

- Cela naša grupa se obradovala ovom mjuziklu. Mi to shvatamo kao neku vrstu omaža. Ta muzika i priča o jednoj generaciji koja je živela i razvijala se sa nama, to je stvarno čast. Nismo bez one emocije pozitivne drhtavice. Vidim mnogo pozitivne energije među glumcima i među svim učlesnicima. Bio sam na audiciji gde je izabrana devojka, jedna od glavnih protagonistkinja. Izabrao sam je među ostalima i ja, nije bilo protekcije jer stvarno lepo zna da peva i to ne glumački, nego ozbiljno peva pevački. Mislim da će predstava biti živahna. nešto slično smo radili pre četrdeset godina. Pokojni Desko je bio tada glumac omladisnkog pozorišta "Treća polovina" i to je bila predstava "Ljubavni zov Marka Vrče" gde smo mi uživo svirali tada kao grupa "Top". Sada me sve ovo vraća u to neko vreme. I ta predstava je doživela brojna izvođenja, a mislim da će i ova imati sličnu sudbinu - rekao je Gale.

Ova priča doneće na scenu snažne emocije, energiju rok muzike i duh jednog grada i vremena koga se s nostalgijom sećamo.

- Nikad neću pristati na soluciju da rokenrol ne živi. Rokenrol je deo svih nas. Možda ga u prvom trenutku mnogi ne prepoznaju, neka omladina ga ne čuje jer nije "in". Onda se uhvate za tu našu vrstu muzike kao da im je neko zabranjivao da to slušaju. Ima tu i malo problema medija koji favorizuju neke druge stvari. Kerber može da se pohvali zaista, ne znam gde smo imali ispod četiri do pet hiljada ljudi na koncertu, a onda se prati pompezno neka žurka poznate ličnosti. I nismo samo mi tu, tu je Bajaga, Yu grupa i mnogi drugi. To su organske priče koje traje, nisu naduvane karijere. Rokendol postoji i dalje traje, ima tu sjajnih svirača i bendova. On je za mene neuništiv - zaključio je vođa "Kerbera".

Pisac scenarija i glumac Narodnog pozorišta je Aleksandar Mihailović.

- Prvo sam se pitao kako da ispričam jednu priču o bendu i gradu, a da to ne bude onako biografski i kruto. Ali onda je došla ta ideja da sve to ispričam kroz ugao postojanosti atmosfere u jednom gradu. Priča ide od osamdesetih pa na kraju krajeva do raspada jedne zemlje i to je bila odlična podloga za tu postojanost, a sinonim za to u Nišu je "Kerber" - rekao je Mihailović.

Niško pozorište na repertoaru ima još jedan mjuzikl, a to je "Neki to vole vruće".

