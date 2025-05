Kompletan program Festivala nalazi se na sajtu Narodnog pozorišta Sombor, gde je stalno dostupna onlajn prodaja ulaznica. Ulaznice se prodaju i na biletarnici Narodnog pozorišta Sombor koja će od danas raditi po izmenjenom radnom vremenu – radnim danom od 10.00 do 14.00 i od 18.00 do 20.00 časova, subotom od 10.00 do 13.00 i od 18.00 do 20.00 časova.