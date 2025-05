Mladi srpski kontrabasista Strahinja Mitrović je sa samo 24 godine postigao istorijske uspehe na svetskoj sceni klasične muzike. On je prvi kontrabasista u istoriji koji je osvojio prestižnu Zlatnu medalju "Guildhall School of Music and Drama" , prestižne londonske institucije koja je osnovana davne 1880, a nagrade dodeljuje od 1915. godine, tako da je Strahinjino ime ispisano uz imena nekih od najvećih svetskih umetnika.



Strahinja je takođe pobednik takmičenja koje organizuje The Musicians Company osnovana 1500. godine i dobitnik nagrade The Prince's Prize, kojom se odaje priznanje „najperspektivnijem mladom instrumentalisti među dobitnicima nagrada ove institucije". Najveća medijska kuća za klasičnu muziku Classic FM je Strahinju svrstala među 30 neverovatnih mladih umetnika iz celog sveta, a predstavljen je i u 10 Men Magazine kao "The next big thing in classical music". Dobitnik je brojnih nagrada uključujući i Barthel Prize od strane Concordia Foundation, kao i priznanja fondacija Drake Calleja Trust, Countess of Munster, Help Musicians i drugih.