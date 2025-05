- Kako se Duško odnosio prema životu, vidi se po njegovom odgovoru koji je davno dao novinarima. Bio sam u tom trenutku pored njega. Upitali su ga da li bi Bijelo dugme i Zdravko Čolić bili to što jesu bez Duška Trifunovića, a on je rekao: "Možda je bolje pitanje da li bi Duško Trifunović bio Duško bez njih." Takav je bio. Nikad nije klonuo, imao je nešto pobedničko u sebi. Nije bio miljenik života. Rano, u desetoj godini, ostao je bez oca, rat je učinio što je učinio, porodica je otišla u Sloveniju, a mi smo se našli u Novom Sadu. Uvek je bio hrabar, gledao istini u oči, pa je tako jednom napisao: "Uzeo sam sve u svoje ruke, odavno je to morao neko, samog sebe staviti na muke do granice i još malo preko. Rešio sam da napravim reda u svome srcu i oko njega, da probam kako to izgleda i nije li kasno posle svega" - izgovorio je Trifunovićev prijatelj.