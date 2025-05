- Osećaj je kao da nisam ni odlazio! Valjda toliko dobro poznajem tu ekipu da uopšte nemam utisak da smo se privremeno rastali. Doček je bio ljubavni, ceo dan su me grlili i ljubili, posebno sektori šminke, kostima, kamere i zvuka. Lepo je opet biti kod kuće. Šta vam je najviše nedostajalo? Da li je teško raditi ovakve formate?

- Nedostajale su mi kolege i ispred i iza kamere. Takođe, taj ludi tempo snimanja i ta vrsta adrenalina kad snimaš ovakve formate. U ovakvom formatu moraš uvek da budeš spreman, jer biti spreman - to je sve!

- Da, još na Akademiji su govorili da sam rođeni komičar. Svakako je to veliki kompliment. Kada su me producenti pozvali za ulogu u "Milevi", obradovao sam se kao malo dete u luna parku. Obožavam tu seriju, kolege, scenario, ma sve... Čak i mojanajbolja prijateljica Kris Gavrić (Sonja) igra u toj seriji. Uloga je vrlo zanimljiva i karakterna, toliko smem da otkrijem.

- Sitkom kao formu obožavam, i to je možda najteža forma za igru. Glumac mora da je tačan, precizan, brz i duhovit, a to je jako teško. Olga je megacarica, velika glumica i divan čovek. Svašta čovek može da nauči od nje, pogotovo kako ostati svoj i normalan u ovom poslu.

- Kad me je pozvao, pomislio sam: "Vau, pa to je Mašan - legenda novinarstva i takvog formata!" Bez razmišljanja i bez čitanja sam rekao - da. Ja sam adrenalinski zavisnik, a ova forma traži baš to.